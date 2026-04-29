Конкурент Land Cruiser в России — первый тест!

Эксперт «За рулем» испытал на ходу 900-сильный гибридный внедорожник Jetour G700

В ходе международного автосалона Auto China 2026 в Пекине эксперт «За рулем» провел первый экспресс-тест внедорожника Jetour G700, который уже в этом году появится в РФ.

Ожидания от этой машины были высоки: интересно было узнать, как трехтонная махина мощностью 904 л.с. «выстреливает» с места. Напомним, силовая установка нового Джетура – параллельный гибрид 2-литрового ДВС и двух электродвижков на 904 л.с. Батарея емкостью 34,1 кВт·ч дает 150 км пробега на электричестве, в смешанном режиме – 1400 км. Как отметил Александр Виноградов, на ходу эта начинка действительно производит сильное впечатление.

Но для начала осмотримся в салоне – кстати, у него есть вариации на 5 или 6 мест. Под лобовым стеклом тонкий дисплей, еще один парит на центральной консоли, а для задних пассажиров предусмотрен потолочный экран. Не меньше технологий заложено и в шасси: тут пневмоподвеска и амортизаторы с регулируемой жесткостью.

Научились ли в Китае делать не только «стреляющие», но и породистые по повадкам внедорожники? Смотрим!