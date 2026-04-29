На рынок вышел крупный и богато оснащенный кроссовер чуть дороже миллиона

Geely запустила продажи кроссовера Galaxy M7 в КНР с ценой 1,2 млн рублей

Новый китайский кроссовер Geely Galaxy M7 уже успел удивить потенциальных покупателей своими характеристиками. В основе модели лежит архитектура GEA Evo Global, а под капотом прячется последовательно-параллельная гибридная установка. Главный элемент системы – 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 112 л.с. и 136 Нм крутящего момента. Правда, бензиновый двигатель может напрямую крутить передние колёса через трансмиссию E-DHT. Основную же работу берёт на себя электрический мотор отдачей 238 л.с. с моментом в 262 Нм.

Что касается габаритов, то новинка получилась компактной, но просторной: длина – 4770 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1685 мм, а колёсная база равна 2785 мм. Geely Galaxy M7 по размерам и классу фактически прямой конкурент Toyota RAV4.

Гибрид способен проехать на электротяге до 225 км – правда, это замер по китайскому циклу CLTC. Зато расход бензина заявлен скромный: всего 3,35 литра на сотню. Если сложить обе энергии, то совокупный запас хода получается впечатляющим – 1730 км. Аккумулятор на 29, 8 кВт·ч заряжается с 30% до 80% за 15 минут – очень удобно для быстрых остановок.

В базовую комплектацию уже входят адаптивные амортизаторы, продвинутый набор ассистентов водителя, панорамная крыша и центральный дисплей на 14,6 дюйма. Цена в Китае стартует от 120 тыс. юаней, то есть примерно 1,3 млн рублей по текущему курсу.