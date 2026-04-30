Популярный бренд готовит новый богато оснащенный кроссовер: он появится в России

Китайский производитель Wey, входящий в структуру корпорации Great Wall Motor, готовит к выходу новую модель – кроссовер с индексом V8Х. О скором появлении этой новинки на рынке КНР рассказал гендиректор бренда Жао Йонгпо.

Wey V8Х
Речь идет о среднеразмерном SUV премиум-класса. В Китае продажи пятиместного паркетника стартуют уже в текущем году, а следом автомобиль доберется до российских дилеров.

«V8Х – это высокотехнологичный среднеразмерный кроссовер с премиальным набором опций и продвинутым функционалом, он пятиместный и меньше флагманского V9Х. Новинка ожидается в продаже до конца года, а уже после появится в России», – уточнил топ-менеджер.

Wey V8Х
Интересная деталь: в сумме гибридная силовая установка, построенная на базе бензинового турбомотора, позволяет проехать до 1,4 тыс. км без дозаправки. Правда, пока неизвестно, насколько эти характеристики сохранятся в российской версии – спецификации для нашего рынка держатся в секрете.

Кстати, 2026 год вообще обещает стать для Wey знаковым. Компания, по словам Жао Йонгпо, собирается реализовать в этом году минимум 200 тыс. машин. А уже в 2027-м модельный ряд ждет серьезная реформа – масштабное обновление всех линеек.

Источник:  Autonews.ru
Лежнин Роман
Фото:DongChedi
30.04.2026 
