Кроссоверу Jetour T1 обновили начинку и внешность — подробности

«За рулем» рассказал о гибридном Jetour T1 i-DM на автосалоне Auto China 2026

Популярный в России кроссовер Jetour T1 получил гибридную версию – ее вместе с обновленной базовой моделью показали на автосалоне в Пекине.

Новинка получила наименование Jetour T1 i-DM и отличается новыми бамперами, решеткой радиатора и пластиковым боксом на двери багажника в духе T2. Но главное, что помимо традиционного лючка на левой боковине он получил такой же справа – под ним скрываются зарядные разъемы, пояснил эксперт «За рулем» Александр Виноградов. Гибридная система – подключаемая (PHEV), с 1,5-литровым турбомотором и двумя электродвигателями.

Суммарная мощность составляет около 619 л.с., а крутящий момент – до 875 Нм, уточняют «Китайские автомобили». Разгон до 100 км/ч – за 5,5 секунды. Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 27,2 кВт·ч, позволяет проехать на электричестве до 150 км. Вместо коробки передач у Jetour T1 i-DM одноступенчатая гибридная трансмиссия. Есть блокировка заднего дифференциала и выбор режима под разные покрытия. Глубина преодолеваемого брода – до 700 мм.

Рыночный дебют ожидается в июне 2026 года. Появится ли эта версия у нас – пока вопрос открытый.