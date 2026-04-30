Новый Freelander показали в Китае — первое видео

«За рулем» показал кроссовер Freelander 8 на автосалоне Auto China 2026

Итак, первенец возрожденного бренда Freelander обрел имя – Freelander 8, построенный на новейшей платформе іМАХ.

Напомним, новый «Фрил» – детище предприятия CJLR, то есть Chery + Jaguar Land Rover. Но, как отметил присутствовавший на премьере эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин, в Пекине машина и вовсе выставлена на стенде Huawei, разрабатывавшей системы помощи водителю. Еще один партнер – CATL, отвечавшей за 800-вольтовую систему архитектуры, благодаря которой аккумуляторы подключаемого гибрида смогут принимать зарядку мощностью до 350 кВт.

Отсылки к «корням» в дизайне очевидны. Но с длиной кузова в 5118 мм Freelander 8 тяготеет не к прежним Freelander и Freelander 2, а к современным BMW X7, Mercedes-Benz GLS или Haval H9. На автосалоне Auto China 2026 показали лишь концепт, в котором даже двери не открываются. Но известно, что варианты по салону – 5 или 7 мест.

Серийная версия ожидается в течение года – производство налаживают на совместном предприятии в китайском Чаншу.