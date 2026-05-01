Так будет выглядеть совершенно новый Nissan Juke: подробности о кроссовере

Nissan анонсировал новое поколение кроссовера Juke — он станет электрическим

Nissan (компания, которая сейчас переживает не лучшие времена) наконец-то приоткрыл завесу тайны и опубликовал первые тизеры кроссовера Juke следующих поколений. Случилось это в рамках презентации обновлённой продуктовой линейки автогиганта.

На мероприятии руководство бренда анонсировало целый ряд новинок. Среди них затесалась и долгожданная новая генерация популярной модели, и, что самое интригующее, она начисто лишится бензинового двигателя.

Новый Juke станет полностью электрическим. Пока публике показали лишь первые изображения, но и по ним уже можно оценить, в какую сторону двинулись дизайнеры. Похоже, на смену дерзкому «переростку» приходит что-то совершенно иное.

Кстати, подробностей о технической начинке и дате выхода на рынок пока мало. Зато интрига вокруг того, как будет выглядеть культовый «жук» в эпоху электромобилей, теперь закручена нешуточная.

