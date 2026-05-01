Mercedes-Benz масштабно обновил крутой седан, считавшийся провальным

Mercedes-Benz представил EQS 2026 с системой steer-by-wire и штурвалом как в F1

В Европе наконец-то показали обновлённый Mercedes-Benz EQS 2026 модельного года. Экстерьер электрического седана остался узнаваемым, а интерьер почти не тронули. Почему так скромно? Всё просто: грядущий S-Class следующего поколения будет предлагаться и с ДВС, и в полностью электрической версии – по сути, он заменит собой нынешний EQS.

Инженеры основательно переработали техническую начинку. Главная фишка – система steer-by-wire, где руль не имеет механической связи с колёсами. Сигналы передаются по проводам, как на премиальных китайских моделях от Nio, например. Передаточное отношение тут выставили 4:1, что радикально упрощает манёвры на парковке – крутить баранку почти не приходится.

Вдобавок немцы предложили опциональный руль в стиле штурвала. Такие устанавливают на болиды Формулы-1, а похожую штуку мы уже видели в Tesla Model S. Если не хотите экспериментов, базовая версия идёт с привычным круглым рулём и классическим электроусилителем.

Подвеска тоже получила доработки – пневматику настроили заново, так что комфорт обещает быть на высоте. Внешне отличить рестайлинговую версию можно по иной вставке на месте радиаторной решётки и фарам со светодиодами в форме трёхлучевой звезды.

Гигантский Hyperscreen никуда не делся, зато во втором ряду теперь стоят 13,1-дюймовые экраны для пассажиров. Плюс обновили мультимедиа – туда добавили виртуального помощника, который должен быть шустрее прежнего.

Аккумуляторная батарея тоже подверглась модернизации: зарядка стала быстрее. Моторы у всех версий новые. Базовая комплектация выдаёт 362 лошадиные силы, но за доплату можно взять агрегаты на 469 или 577 «лошадей». Запас хода производитель официально подтвердил только для одной модификации – без розетки седан проедет около 926 километров.

Европейские цены стартуют с 94 403 евро, а за топовое исполнение просят 134 732 евро. Кстати, примерно столько же просят за человекоподобных роботов от AiMoga – дочерней компании Chery, которые как раз начали продаваться. Но это уже совсем другая история.