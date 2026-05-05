На новую модель Geely резко подскочил спрос

Бренд Belgee продал в Белоруссии рекордное количество электромобилей и гибридов

На белорусском рынке «Белджи» реализовала рекордное количество машин на альтернативной энергии. За апрель жители страны купили свыше 1,6 тысячи электрокаров и гибридов. Причём самый ходовой вариант – небольшой аккумуляторный хэтчбек Geely EX2.

Во втором месяце весны дилеры продали более 740 таких автомобилей – это лучший показатель за всю историю модели. Для сравнения: в марте покупателей нашлось на 50% меньше.

Габариты этого пятидверного авто: длина – 4135 мм, колёсная база – 2650 мм, ширина с высотой – 1805 и 1570 мм соответственно. В основе лежит новая модульная платформа GEA.

Под капотом – 116-сильный электромотор. Батарея литий-железо-фосфатная, ёмкостью 39,4 кВт·ч. До сотни машина разгоняется до 130 км/ч, а без подзарядки можно проехать 395 километров.

В Беларуси Geely EX2 стартовал в продажах в конце прошлого года. Цена сейчас стартует от 45 тысяч местных рублей (без учёта возможных бонусов) – это примерно 1,2 миллиона российских рублей.

Источник:  Av.by
Ушакова Ирина
Количество просмотров 371
05.05.2026 
