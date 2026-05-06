Автомобилистам напомнили о неочевидных штрафах в автопутешествии

За нанесение вреда экологии можно получить штраф до 50 тысяч рублей

Несоблюдение ПДД может больно ударить по кошельку – и суммы там уже далеко не символические. Одно из самых серьезных нарушений – это, конечно, пьянство за рулем. В текущем, 2026 году, за езду в нетрезвом состоянии придется выложить 45 000 рублей штрафа, а еще минимум на полтора года распрощаться с водительским удостоверением.

Однако и на парковке можно легко нарваться на неприятности. Оставление машины в неположенном месте тянет на 1000-5000 рублей, причем особо жестко карают за газоны и прочие зеленые зоны. А вот въезд в лес, особенно когда объявлен пожароопасный сезон, и вовсе грозит штрафом от 3 до 50 тысяч рублей – сумма плавает в зависимости от тяжести.

Кстати, отдельная песня – заповедники и национальные парки. Попытка проехать туда без специального разрешения обернется штрафом в 3000-4000 рублей, а в самых тяжелых случаях – и вовсе конфискацией автомобиля. Причем даже если вы и не думали заезжать в чащу, стоит внимательно следить за знаками – они четко обозначают границы охраняемых зон.

Не думайте, что помыть машину где-то на природе – это мелочь. За мытье на берегу реки или озера вас оштрафуют на 3000-4500 рублей. Ну а если решили заняться этим во дворе собственной многоэтажки, готовьте от 1000 до 3000 рублей – по нынешним временам это уже не такие уж и маленькие деньги.

Эксперты подчеркивают: нельзя забывать и про мусор. Просто выбросить пакет с отходами из окна машины в лесу или вообще в неположенном месте – это минус 10-15 тысяч рублей для физического лица.