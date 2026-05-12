В Москве развивают маршруты электросудов: пассажиры совершили уже более 3,5 млн поездок

Максим Ликсутов: на регулярном речном электротранспорте осуществили более 3,5 млн поездок

За последний год для развития речного движения в столице:

  • запустили 3-й регулярный речной маршрут «Новоспасский – ЗИЛ». А скоро продлим его на 1,5 км, до причала «Красные холмы» на Космодамианской набережной;
  • подготовили причал «Лужники» к запуску 4-го маршрута. Подробнее рассказывали здесь;
  • провели 155 культурных и просветительских мероприятий на борту электросудна, которые посетили более 3,5 тыс. пассажиров.
  • подготовили все причалы и электросуда для работы в летний период. Проверили их техническое состояние.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«С открытием регулярных речных маршрутов доступ к инновационному виду транспорта получили жители 22 районов Москвы. Москвичи и гости столицы совершили на электросудах уже более 3,5 млн поездок. 

Продолжим активно развивать речное движение, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин».

Жители столицы все активнее используют электросуда как полноценный городской транспорт. В первом квартале 2026 года по Москве-реке перевезено более 284,5 тысячи пассажиров – это на 6% больше, чем годом ранее.

В настоящее время в Москве действуют три регулярных речных маршрута: «Киевский – Парк Фили», «ЗИЛ – Печатники» и «Новоспасский – ЗИЛ». Их общая длина – порядка 30 км, оборудовано 24 причала, а флот насчитывает 31 судно. Благодаря этому новый вид транспорта стал доступен более чем 1,8 млн жителей 22 районов столицы.

Третий маршрут («Новоспасский – ЗИЛ») был запущен в июне 2025 года. Он связал центр и юг города, пройдя через множество известных мест.

В текущем году маршрут №3 будет продлён на 1,5 км – до причала «Красные холмы» на Космодамианской набережной.

Источник:  Дептранс
Фото:Дептранс
12.05.2026 
