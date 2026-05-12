Как подготовить систему охлаждения автомобиля к жаркому лету? Советы эксперта
Опубликована статистика продаж новых недорогих отечественных электрокаров

Продажи электромобилей Eonyx от «Автотора» за полгода составили 38 экземпляров

Компактные электромобили Eonyx, которые калининградский холдинг « Автотор» начал выпускать еще в прошлом году, оказались невостребованными у россиян. Судя по свежим данным АО «ППК», на которые в своем Telegram-канале сослался автоэксперт Сергей Целиков, с сентября 2025-го в стране зарегистрировали всего 38 таких машин.

Речь идет о целом семействе микрокаров, собранных на новом заводе в Калининградской области. Производственный кластер там заработал еще в начале текущего года, но спрос на его продукцию пока низкий.

Самая компактная модель – ситикар M2. По размерам он даже меньше легендарной Оки: длина всего 2860 мм, ширина – 1500 мм, высота – 1566 мм, а колесная база – 1800 мм.

Приводится в движение малютка электромотором, встроенным прямо в заднюю ось, а литий-ионная батарея на 150 А·ч позволяет проехать без подзарядки до 150 километров.

Eonyx M2
Еще две версии – коммерческие. Profi Cargo – это электрический грузовичок для городских перевозок и доставок. А Profi Pickup оснащен открытой платформой, рассчитанной под европаллету. В «Автоторе» его рекламируют как идеальный вариант для сервисных служб, курьеров, промышленных объектов и даже гостиниц.

Eonyx Profi Cargo и Profi Pickup
Габариты у обоих коммерческих электромобилей одинаковые: 2960 мм в длину, 1460 в ширину и 1590 в высоту при базе 1850 мм. А вот грузовые отсеки различаются: у Cargo объем 1350 литров (1080 х 1350 х 1000 мм), у Pickup – около 600 литров (1040 х 1298 х 520 мм).

Технически эти микрокары совсем простенькие: электродвигатель на передней оси выдает всего 8 лошадиных сил, а максимальная скорость – 80 км/ч. Коробки передач нет – только одноступенчатый редуктор. Литий-железо-фосфатная батарея на 11,8 кВт·ч дает те же 150 километров хода.

Любопытная деталь: на официальном сайте Eonyx цены теперь не указаны. Изначально М2 стоил 840 тысяч рублей, а Pickup и Cargo оценивались в 890 и 990 тысяч соответственно. Весной ценники уже менялись, а теперь вообще узнать стоимость можно только по индивидуальному запросу через форму обратной связи.

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Лежнин Роман
Фото:Eonyx
12.05.2026 
