Доллар упал ниже 74 рублей: как это отразилось на ценах на иномарки

Эксперт Забора оценил влияние укрепления рубля на параллельный импорт

На 13 мая Центробанк установил официальный курс доллара на отметке 73,7878 рубля – впервые с февраля 2023 года американская валюта опустилась ниже 74 рублей. Мы решили выяснить у участников авторынка, как это отразилось на ценах машин, ввезенных по параллельному импорту, и на чём сейчас ездят покупатели.

Участники рынка почти в один голос заявляют: ситуация с ввозом иномарок остаётся довольно стабильной. Глава компании «СпецАвтоТрейд» Глеб Шнайдер отметил, что никакого резкого обвала поставок после повышения утильсбора не случилось. Текущие объёмы импорта, по его словам, примерно соответствуют прошлогодним.

Руководитель Carwin Дмитрий Забора, в свою очередь, добавил: принципиально ничего не поменялось. Крепкий рубль, по его мнению, пока не стал тем фактором, который способен всерьёз сдвинуть с места ни цены, ни структуру спроса. Колебания курса, говорит он, слишком малы для кардинальных перемен.

Если кто и сдерживает рынок сильнее всего, так это утилизационный сбор для моторов мощнее 160 л.с. Эксперты в один голос твердят: именно он сейчас главный тормоз для ввоза новых машин и по-настоящему интересных моделей. «Нынешнее укрепление нельзя назвать слишком сильным. Главный сдерживающий фактор для интересных машин – это по-прежнему утилизационный сбор», – подтвердил Забора. Плюс ко всему импортёры всё ещё мучаются с таможней и оценкой таможенной стоимости. Новые китайские авто, к примеру, везут в основном под конкретного клиента, который согласен на все риски.

А вот основатель «Мосподбора» Дмитрий Иваницкий считает иначе. По его наблюдениям, текущее укрепление рубля уже положительно сказалось на стоимости автомобилей.

Структура спроса за последний год заметно изменилась. В топе сейчас – автомобили из Японии. Они почти не потеряли в цене, а некоторые даже подорожали. В пример Шнайдер приводит Toyota Wish 2015 года: год назад такая стоила 1,46 млн, сейчас – около 1,5 млн рублей.

В Carwin тоже заметили рост интереса к японским авто. «Поступает очень много писем, вопросов, звонков на фоне слухов о возможных новых ограничениях. Например, о льготном утильсборе только для машин мощностью 110 л.с. Многих это взбодрило», – рассказывает Забора. По его ощущениям, люди пытаются успеть «в последний вагон».

Хуже всего ситуация у китайских марок. Geely Emgrand 2021 года, который год назад стоил около 1,4 млн рублей, сейчас легко найти за 1,15 млн. «Китайские машины подешевели на фоне колоссального падения популярности. На вторичке они не имеют никакого веса», – констатирует Шнайдер.

Корейские авто сохраняют более-менее приличную ликвидность. Правда, само корейское направление, как отмечает Забора, остаётся крайне ограниченным: поставлять-то их поставляют, но объёмы невелики.

Что касается рекомендаций, Иваницкий советует смотреть в сторону определённых моделей. В бюджете до 3-4 млн рублей выбор, по его словам, будет из машин до 160 л.с. Если же сумма доходит до 5-6 млн, стоит присмотреться к BMW X3 и X4. А при планке до 10 млн хороший вариант – Mercedes-Benz GLE с двухлитровым мотором.

Эксперты солидарны в том, что в ближайшее время ждать серьезных изменений цен на рынке не стоит. По их словам, без появления действительно сильных внешних факторов ситуация останется примерно такой же, как сейчас.

