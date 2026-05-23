Volkswagen ID Buzz возвращается с комплектацией «Турист»

Минивэн ID Buzz 2027 года получил раскладной матрас и двухцветную окраску

В минувший четверг Volkswagen анонсировал ID Buzz 2027 года, ознаменовав возвращение модели на американский рынок после перерыва в 2026 модельном году.

Автомобиль получил новую линейку комплектаций и очень важное дополнение: спальное место для тех, кто хочет отдыхать в своем автодоме.

Новая комплектация называется Tourer 4Motion, в ней добавлен раскладной матрас с платформой для отдыха, шторки на окна, вентиляционные панели на передних окнах и программное обеспечение Overnight Mode, которое, по словам Volkswagen, адаптирует функциональность интерьера и экстерьера, позволяя использовать автомобиль для ночевок.

Кроме того, комплектация Tourer включает внешний стол и стулья (предположительно, с логотипом VW) на случай, если вы увлекаетесь кемпингом.

Комплектация Tourer также стандартно оснащена выдвижным буксировочным устройством, капитанскими креслами, электрохромной крышей, системой кругового обзора и 20-дюймовыми дисками темно-графитового цвета.

Каждый ID Buzz теперь имеет зарядный порт NACS, аналогичный Tesla.

Теперь каждый ID Buzz будет предлагаться в двухцветной окраске. Кроме того, в линейку добавлена схема Candy White поверх Cherry Red с белыми дисками, которая, как говорят, напоминает культовое сочетание цветов микроавтобуса Type 2.

Volkswagen пока не обсуждал цены и запас хода модели ID Buzz 2027 года, а также не указал точную дату возвращения электробуса в автосалоны. Известно лишь, что это будет нынешним летом.