«Выбор родителей»: что думает китайская молодежь о легендарном немецком бренде

Глава Volkswagen в Китае назвал свой бренд выбором для немолодых людей

Пока китайская молодежь делает ставку на технологии и инновации, Volkswagen для них превратился в «выбор родителей». Такое нелестное заявление сделал глава местного подразделения концерна Роберт Чицеке.

Ситуация действительно тревожная. В 2024 году BYD обошел Volkswagen по продажам в КНР, а в 2025-м немецкий гигант и вовсе откатился на третью строчку, уступив еще и Geely. Китайский рынок, когда-то бывший для немцев локомотивом роста, вдруг превратился в арену, где конкуренция зашкаливает. Причем, по словам Чицеке, масштаб этих перемен затмил все мыслимые прогнозы.

Для контраста он вспомнил первый автосалон в Шанхае 1985 года. Тогда посетители удивлялись даже качеству бумаги и полиграфии в рекламных буклетах Volkswagen – настолько велик был технологический разрыв. Сегодня всё иначе. Безопасность, надежность и качество по-прежнему остаются сильными сторонами бренда, но, как выразился топ-менеджер, «этот образ стал в определенной степени обузой».

Планируемые новинки и стратегия на 2026 год

Чтобы переломить тренд, в 2026-м немцы выкатят на китайский рынок сразу 20 моделей новых энергетических автомобилей (NEV). В линейку войдут чистые электромобили, подзаряжаемые гибриды (PHEV) и машины с увеличенным запасом хода (EREV).

Источник:  IT Home
Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
10.05.2026 
