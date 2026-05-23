Nissan превратил рабочие фургоны в автодома — бюджетные по цене

Крошечный фургон получил спальню и багажник, сохранив доступную цену – от $9100

Nissan незаметно обновил в Японии свои фургоны Clipper Van и Clipper Rio, созданные на базе модели Suzuki Multi Rack.

Инженеры подразделения NMC превратили грузовой отсек автомобилей в трансформер. Внутри появились стальные рейлинги для снаряжения, прочный пол и складная двуспальная кровать, которую можно регулировать по высоте или полностью демонтировать.

Таким образом, крошечный автомобиль может стать мобильной спальней для путешествий. Внешне фургоны получили свежие бамперы и черные решетки радиатора.

Пассажирская версия Rio выглядит спортивнее за счет затемненной оптики и легкосплавных дисков. Внутри вместо старого аналогового щитка теперь расположилась цифровая приборная панель, а у Rio появились подогрев руля и улучшенная теплоизоляция стекол.

Безопасность тоже подтянули: теперь в базе есть функция автоторможения при угрозе столкновения, контроль полосы и распознавание знаков.

Цена на Clipper Van варьируется от 1 454 200 до 2 167 000 иен (от 9100 до 13 600 долларов) в зависимости от комплектации.

Clipper Rio обойдется чуть дороже – от 2 135 100 до 2 362 800 иен (от 13 400 до 14 900 долларов).

Для сравнения: стоимость Suzuki Multi Rack составляет от 2 238 500 до 2 629 000 иен (от 14 100 до 16 600 долларов США).