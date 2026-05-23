Битва характеров: новая BMW 1-й серии разрывается между передним и задним приводом

Электрокар BMW 1-й серии получит передний привод, у бензиновой останется задний

BMW готовит сюрприз для поклонников компактных хэтчбеков.

Ожидается, что в 2028 году дебютирует полностью обновленная «единичка», которая кардинально разделит свою аудиторию.

Автомобиль выйдет в двух совершенно разных ипостасях, и дело не только в типе двигателя.

Главная интрига кроется в платформе. Модели с привычными бензиновыми моторами (1.5 и 2.0 литра) сохранят переднеприводную архитектуру UKL2. А вот их электрические собратья получат «правильную» заднеприводную базу Gen6, как у старшего iX3. Такая схема обещает драйверский азарт: топ-версия M с двумя моторами cможет выдать 463 л.с.

BMW 1-й серии - тизер

Дизайн тоже будет различаться. Стилист Оливер Хайльмер намекнул на уникальную решетку радиатора и необычную отделку кузова именно для EV-версии. В салоне же царит унификация: панорамный экран iDrive от стойки до стойки получит каждый вариант. Инсайдеры поговаривают и о возвращении трехдверки, но только в полностью электрическом исполнении.

Кроме бензиновых и полностью электрических версий, гамму пополнит подключаемый гибрид. Он сможет проехать на одном только электричестве около 100 километров.

BMW 1-й серии - по мотивам эскиза

Таким образом, BMW предлагает выбор на любой вкус: либо классический передний привод с ДВС, либо технологичный задний привод "на батарейках".