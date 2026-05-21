Совершенно новый кроссовер Lexus начнут продавать в РФ: сколько он будет стоить?

Кроссовер Lexus TZ под заказ будет стоить в России от 10 до 12 млн рублей

Новый электрический Lexus TZ может появиться в России по параллельному импорту. Эксперты узнали у дилеров, сколько придётся заплатить за кроссовер и как долго ждать поставку.

В автосалоне Legacy Motors готовы привезти автомобиль только под заказ конкретного клиента. Управляющий партнёр компании Тимур Каканов рассказал, что ориентировочная стоимость новинки составит 10-12 млн рублей. Ждать придётся от двух до трёх месяцев.

Николай Иванов, директор по продажам новых машин «Рольф», считает модель перспективной для нашего рынка. По его словам, привлекательность Lexus TZ – в формате большого премиального SUV с тремя рядами сидений, высокой комфортностью и современной электрической платформой.

«Что касается привоза Lexus TZ, мы будем изучать спрос, ценовое позиционирование и реакцию рынка. И после этого примем решение по дальнейшей стратегии работы с автомобилем», – отметили в компании.

В «СберАвто» заявили, что самостоятельно везти Lexus TZ не планируют. Однако могут организовать доставку через партнёров по индивидуальному запросу клиента.

Рынок больших кроссоверов в России живёт своей жизнью – спрос на них стабилен, утверждают участники рынка. Каканов рассказал, что среди «Лексусов» в почёте LX500d и LX600. Дизель чаще берут в европейской части страны, бензин – на севере. Новый гибрид LX700h с установкой на 457 л.с. пока не стал массовым, но уже вызывает интерес покупателей.

Иванов подтвердил устойчивый интерес к большим SUV. Покупатели по-прежнему смотрят на Toyota, Lexus, BMW и Mercedes-Benz. В то же время растёт популярность китайских премиальных кроссоверов и гибридов – например, Li Auto L9.

В России чистые электромобили явно уступают гибридам и моделям с ДВС. В Legacy Motors заметили: клиенты почти не спрашивают электрокары. Основная причина – слабая зарядная инфраструктура и сомнения в практичности.

Иванов тоже не видит заметного роста спроса на BEV. Покупатели премиума чаще берут гибриды или традиционные машины с двигателем внутреннего сгорания. Им важны запас хода, удобство и доступность зарядок.

Зато интерес к подключаемым гибридам стабилен, рассказали в «СберАвто». Такие авто позволяют ездить на электротяге на короткие дистанции, сохраняя привычный запас хода за счёт бензина. Особенно популярны китайские новинки, среди которых выделяется Voyah Free.

«В первом квартале 2026-го было продано в два с лишним раза меньше электромобилей, чем подключаемых гибридов – притом, что в прошлом году спрос был распределен равномерно», – отметили в «СберАвто».