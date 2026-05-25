Полный привод и смешной расход — новый внедорожник дешевле 2 млн рублей

В Китае стартовали продажи гибридного BAIC BJ40 с ценой от 1,79 млн рублей

В Китае стартовал прием заказов на новую модификацию внедорожника BAIC BJ40, которая получила гибридную силовую установку. Версию 2026 года оценили минимум в 169 800 юаней, что по текущему курсу составляет примерно 1,79 миллиона рублей.

Силовая часть – это симбиоз 1,5-литрового турбомотора и пары электродвигателей. Их суммарная выдача впечатляет: 532 лошадиные силы и 625 Нм крутящего момента. На одном электричестве машина способна преодолеть 252 километра, а если говорить о полном баке и заряженных батареях, запас хода достигает 1300 км. Заявленный средний расход топлива по циклу – 8,3 литра на сотню.

Внедорожник укомплектован полным приводом с понижающей передачей. Интересная деталь: при её активации оба электромотора работают синхронно, что увеличивает крутящий момент в 1,8 раза. Плюс к этому предусмотрены блокировки переднего и заднего дифференциалов – они помогут выкарабкаться из грязи, снега или песка. Трансмиссия новинки насчитывает 11 режимов для езды по бездорожью и пересечённой местности.

Внешность гибридной версии никак не выдает её «начинку» – она идентична другим модификациям. Габариты кузова: длина 4720 мм, ширина 1940 мм, высота 1964 мм, колёсная база – 2760 мм. Дорожный просвет составляет 215 мм, что позволяет форсировать броды глубиной до 75 сантиметров.

Интерьер BAIC BJ40

Оснащение салона не оставляет вопросов: тут установлена 10,25-дюймовая «приборка» и пара объединённых между собой 15,6-дюймовых тачскринов. На центральном тоннеле BAIC оставил физические кнопки – для удобства управления на бездорожье. А для городской эксплуатации предусмотрен современный комплекс ассистентов, помогающих водителю в пробках и других дорожных сценариях.

