От 1,7 млн рублей: в продажу вышел обновленный полноприводный Subaru Forester

Компания Subaru представила обновленный Forester

Subaru презентовала обновленный Forester для внутреннего рынка. В продажу вышли новые комплектации Touring и Touring EX.

Базовая версия оценивается в 3 850 000 иен (около 1,7 млн рублей), а Touring EX — 3 993 000 иен (примерно 1,8 млн рублей). Под капотом Forester установлен 1,8-литровый турбодвигатель, выдающий 177 лошадиных сил. Агрегат трудится в связке с бесступенчатым вариатором, а за сцепление с дорогой отвечает фирменный полный привод.

Снаружи версию Touring EX можно узнать по черным пластиковым накладкам на бамперах – смотрится брутально. Плюс к этому – 18-дюймовые легкосплавные диски и рейлинги на крыше, которые добавляют несколько баллов к практичности.

Внутри-тканевая отделка, но без компромиссов по комфорту. Есть память настроек передних сидений, кожаный руль (приятно, что не экономили), обогрев всех кресел и даже встроенный модуль для бесконтактной оплаты проезда по платным дорогам. Мелочь, а удобно.

Главная фишка, которая отличает Touring EX от обычного Touring, – это продвинутая система EyeSight X. Её «фирменный трюк»: она позволяет водителю вообще убирать руки с руля на скорости до 50 км/ч. По сути, частичное автономное вождение в плотном потоке.

