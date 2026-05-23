Subaru признала свою неспособность выпускать новые модели без помощи Toyota

Subaru отложила выпуск своего первого электромобиля из-за падения прибыли на 90%

Subaru пришлось скорректировать свои планы: по итогам финансового года, завершившегося 31 марта, компания зафиксировала снижение прибыли на 90%. Следствием этого стал пересмотр стратегии развития. Например, дебют первого полностью «родного» электрокара перенесён на 2028 год.

Напомним: японский бренд уже успел выпустить пять электрических моделей. Правда, все они базируются на платформе e-TNGA, разработанной партнёром – компанией Toyota. От неё же Subaru позаимствовала и двигатели, и аккумуляторы. По сути, это те же «Тойоты», только с другим дизайном и немного изменённой ходовой частью.

К 2028-му в Японии планируется открытие нового завода Subaru. Сначала там наладят выпуск машин с ДВС, в том числе гибридных. А вот с электрической линией пока всё туманно – её запустят только при условии, что будет реальный спрос. В руководстве компании признают: продажи электромобилей в США, критически важном для марки рынке, заметно сбавили обороты. Это тоже заставляет японцев быть осторожнее.

Тем не менее отказываться от разработки компонентов для электрокаров Subaru не собирается. Другое дело, что объём инвестиций в это направление сокращают. Так что пока электрическая «линейка» бренда будет существовать при плотной поддержке со стороны всё той же Toyota.