Сборку популярной иномарки остановили из-за нехватки комплектующих

BMW приостановила выпуск iX1 из-за дефицита 17-дюймовых и 18-дюймовых колес

Компании BMW пришлось остановить производство электрического кроссовера iX1 из-за нехватки колесных дисков.

Причина, по которой автопроизводитель свернул сборку, оказалась необычной: всему виной нехватка самых ходовых колес – 17-го и 18-го радиуса, которые ставят на начальные версии. Покупателям, по данным Carscoops, предлагают либо ждать до октября, либо согласиться на более дорогие 19-дюймовые диски. Правда, с ними автомобиль теряет несколько километров по части дальности хода.

«17-ти и 18-дюймовых колес хватит на май, но уже в июне такой продукции будет недостаточно», – написал менеджер по производству BMW в письме дилерам.

Официально конкретную причину производственного коллапса не раскрывают. Дилеры при этом кивают на поставщиков. BMW, в свою очередь, поддерживает связь с контрагентами, однако, вероятно, пройдет время, прежде чем «дыру» удастся заткнуть, сообщил один из торговцев баварской марки на условиях анонимности.

BMW iX1

Речь, кстати, идет не о каком-нибудь суперкаре ограниченной серии, которому подавай карбоновые диски с центральным креплением. А о самых обычных стальных или литых колесах, которые многие выбирают как раз из-за доступности и максимального комфорта. Ведь диски меньшего диаметра дают лучшую плавность хода. В случае же с электрокарами они еще и обеспечивают наилучший запас хода на одной зарядке.

Как это сказывается на цифрах? У BMW iX1 на 17-дюймовых дисках запас хода составляет 515 км. Переход на 19-й радиус – и он падает до 509 км, а на 20-м – и вовсе до 491 км. Те самые 18-дюймовые колеса, которых сейчас в дефиците, дают 504 км.

Для клиентов, у которых подходит срок окончания лизинга или обмена старой машины на новую, такие задержки могут обернуться серьезными проблемами.