Лого ЗаРулем
#
МолнияCTO EXPO'26ЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиМотоШиныДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
0CCBot/3.0 (https://commoncrawl.org/faq/; [email protected])false

Почему современные моторы не любят длинные интервалы замены масла

Эксперт Мустафин: Чем грозит регламент замены смазки через 15−20 тыс. км

Современные автопроизводители активно удлиняют регламентные сроки обслуживания машин. Никого уже не удивляет замена масла раз в 15-20 тысяч километров. Гендиректор компании Rusch Wheels Дамир Мустафин объяснил, почему слепо верить заявлениям о «вечном» антифризе или «необслуживаемой» коробке передач – плохая идея.

«На бумаге это выглядит удобно и современно. Особенно для первого владельца. Но важно понимать: дилерский регламент очень часто рассчитан не на максимальный ресурс автомобиля, а на прохождение гарантийного периода, экологические нормы и снижение официальной стоимости владения», – рассказал эксперт.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

На деле реальная жизнь машины далека от стерильных лабораторных условий, на которые опираются производители. Городские пробки, частые короткие переезды, жара под капотом, резкие старты и некачественное топливо в разы ускоряют износ деталей и старение смазки. Особенно уязвимы перед этим современные турбомоторы.

«Современный двигатель работает в гораздо более тяжелых условиях, чем моторы прошлого поколения. Высокие температуры, турбонаддув, прямой впрыск топлива, экологические ограничения и тонкие масляные каналы делают двигатель крайне чувствительным к качеству смазки», – пояснил Мустафин.

Слишком редкая замена масла, по словам специалиста, часто провоцирует целый букет проблем: двигатель начинает «жрать» масло, закоксовываются кольца, ломаются цепи ГРМ, выходят из строя турбины, забиваются системы изменения фаз газораспределения и залегают поршневые кольца.

«Особенно тяжело длинные интервалы переносят автомобили, которые большую часть времени ездят в городе. Парадоксально, но аккуратная эксплуатация в режиме “дом-работа” иногда оказывается для двигателя даже тяжелее, чем трасса. Мотор не успевает полноценно прогреваться, масло быстрее загрязняется, внутри двигателя накапливаются конденсат и продукты сгорания. Именно поэтому многие независимые специалисты рекомендуют менять масло значительно чаще дилерского регламента – особенно на турбированных и спортивных автомобилях», – подытожил эксперт.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram