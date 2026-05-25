Почему современные моторы не любят длинные интервалы замены масла

Эксперт Мустафин: Чем грозит регламент замены смазки через 15−20 тыс. км

Современные автопроизводители активно удлиняют регламентные сроки обслуживания машин. Никого уже не удивляет замена масла раз в 15-20 тысяч километров. Гендиректор компании Rusch Wheels Дамир Мустафин объяснил, почему слепо верить заявлениям о «вечном» антифризе или «необслуживаемой» коробке передач – плохая идея.

«На бумаге это выглядит удобно и современно. Особенно для первого владельца. Но важно понимать: дилерский регламент очень часто рассчитан не на максимальный ресурс автомобиля, а на прохождение гарантийного периода, экологические нормы и снижение официальной стоимости владения», – рассказал эксперт.

На деле реальная жизнь машины далека от стерильных лабораторных условий, на которые опираются производители. Городские пробки, частые короткие переезды, жара под капотом, резкие старты и некачественное топливо в разы ускоряют износ деталей и старение смазки. Особенно уязвимы перед этим современные турбомоторы.

«Современный двигатель работает в гораздо более тяжелых условиях, чем моторы прошлого поколения. Высокие температуры, турбонаддув, прямой впрыск топлива, экологические ограничения и тонкие масляные каналы делают двигатель крайне чувствительным к качеству смазки», – пояснил Мустафин.

Слишком редкая замена масла, по словам специалиста, часто провоцирует целый букет проблем: двигатель начинает «жрать» масло, закоксовываются кольца, ломаются цепи ГРМ, выходят из строя турбины, забиваются системы изменения фаз газораспределения и залегают поршневые кольца.

«Особенно тяжело длинные интервалы переносят автомобили, которые большую часть времени ездят в городе. Парадоксально, но аккуратная эксплуатация в режиме “дом-работа” иногда оказывается для двигателя даже тяжелее, чем трасса. Мотор не успевает полноценно прогреваться, масло быстрее загрязняется, внутри двигателя накапливаются конденсат и продукты сгорания. Именно поэтому многие независимые специалисты рекомендуют менять масло значительно чаще дилерского регламента – особенно на турбированных и спортивных автомобилях», – подытожил эксперт.