Где уже можно ехать быстро и где скорость скоро добавят: список скоростных трасс России

«Коммерсант»: замглавы Минтранса допустил появление в РФ дорог без ограничений

Росавтодор и «Автодор» (оператор платных дорог) продолжают расширять сеть скоростных магистралей. «Коммерсант» разобрался, где лимит уже повышен, а где ждать изменений.

Сегодня 33% дорог под управлением «Автодора» (это почти 650 км) работают в усиленном режиме. Больше всего повезло водителям на трассе М-11 «Нева» и на отдельных участках М-4 «Дон» – там официально разрешено разгоняться до 130 км/ч.

До 110 км/ч можно смело жать на газ на следующих магистралях:

М-1 «Беларусь» (отдельные участки)

М-3 «Украина» (частично)

М-4 «Дон» (ряд участков)

М-12 «Восток»

КАД (вокруг Санкт-Петербурга)

А-217 «Приморское полукольцо» (Калининградская область)

М-2 «Крым»

М-8 «Холмогоры» (направление на Архангельск)

М-9 «Балтия» (направление на Ригу)

М-7 «Волга».

В Москве на Международном шоссе также действует лимит 110 км/ч.

До конца 2026 года Росавтодор намерен поднять скорость до 110 км/ч на крымской трассе «Таврида». Сейчас там максимум 90 км/ч. Главное условие — установка стационарного освещения. На участке 8–87-й км работы уже идут, на следующих этапах готовятся документы.

«Автодор» тоже готовит повышение:

М-3 «Украина» (участок 65–124-й км) – после реконструкции скорость поднимут до 110 км/ч

М-4 «Дон» (участок 933–1024-й км) – также планируют увеличить лимит до 110 км/ч.

В ноябре 2025 года заместитель главы Минтранса Константин Пашков допустил появление в РФ дорог без ограничений. Ранее ведомство также анонсировало увеличение предельного лимита движения по автотрассам с 130 до 150 км/ч. Правда пока все эти планы находятся на уровне обсуждений.