Водителей такси не хватает. Поездки могут подорожать

НСТ: 59% таксопарков в России сообщили о дефиците водителей

Почти 60% российских таксопарков столкнулись с острой нехваткой шоферов. Это выяснил Национальный совет такси (НСТ), опросив сотню компаний из разных уголков страны.

Главный виновник дефицита, по мнению половины опрошенных, – свежие требования закона о локализации. Он обязывает такси пользоваться только теми машинами, что есть в специальном перечне Минпромторга.

В этот список, напомним, вошли Лады (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus и внедорожники), модели Sollers и Evolute, китайские Voyah и Haval, а также Москвичи, Tenet и Omoda. Чтобы попасть туда, автомобиль должен либо набрать нужное количество баллов локализации (как для госзакупок), либо быть произведённым по специнвестконтракту, подписанному с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года.

Проблемы с разрешёнными моделями

Водители не горят желанием брать в аренду машины из этого перечня – так ответили 70% перевозчиков. Основные претензии: низкое качество некоторых моделей, высокая цена покупки и обслуживания, а главное – слабая экономика для работы в такси.

НСТ предлагает пересмотреть подход к формированию списка. По словам исполнительного директора совета Наталии Лозинской, обновлять перечень нужно на основе реальной обратной связи от отрасли: учитывать надёжность, реальный ресурс пробега и отзывы самих водителей.

У 54% компаний сегодня меньше трети автопарка соответствует новому закону. При этом 74% перевозчиков прямо заявили: обновлять машины за счёт разрешённых моделей они не планируют. Кстати, участники рынка ранее просили добавить в ведомственный список ещё и Solaris с Belgee.

Во сколько обойдётся поездка

В сервисе «Максим» подсчитали: большинство моделей из списка Минпромторга стоят от 2,5 до 4 млн рублей. Использовать такие дорогие авто в массовом такси экономически невыгодно. Чтобы их окупить, цену за поездку придётся поднять в два-три раза, говорят в компании.

Ирина Зарипова, возглавляющая общественный совет по развитию такси, тоже дала неутешительный прогноз. По её мнению, к концу 2026 года из-за всей этой ситуации стоимость поездок может взлететь на 30%.