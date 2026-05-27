Ferrari показала серийный кроссовер мощностью 1050 л.с.

Представлен электромобиль Ferrari Luce: 4 двигателя и 2,5 секунды до 100 км/ч

Компания Ferrari показала рендеры своей первой электрической модели, 5-местного GT-кроссовера Luce, – и это вызвало невероятные споры о внешности новинки.

Впрочем, не менее дизайна экстерьера поражают характеристики: четыре электромотора, 1050 л.с., максималка 310 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 2,5 секунды, а до 200 км/ч – 6,8 секунды. Аккумулятор емкостью 122 кВтч обеспечивает запас хода в 530 км. Luce построена на совершенно новой платформе, щеголяет распашными дверями (привет, Атом!) и позиционируется как совершенно серийная модель – заказы уже принимаются.

Объявленная цена начинается от 550 000 евро (640 000 долларов), то есть около 47 млн рублей.

По габаритам Ferrari Luce сопоставима с Tesla Model S, а коэффициент аэродинамического сопротивления электромобиля даже без применения развитой аэродинамики удалось вместить в почти фантастические 0,254. Салон заключен внутри алюминиевой пространственной «скорлупы». Колесные диски – самые большие из когда-либо применявшихся на Ferrari: 23" спереди и 24" сзади.

Особая фишка – система E-Manettino, с помощью которой можно управлять степенью агрессивности автомобиля, изменяя крутящий момент, поведение трансмиссии и общую производительность в зависимости от выбранного режима. Есть четыре режима: Range Mode (задний привод, 430 л.с., 260 км/ч), Tour Mode (полный привод, 617 л.с.), Performance Mode (полный привод, 986 л.с., 310 км/ч) и Launch Control, в котором высвобождаются все 1050 л.с. на полном приводе... Так ли важно, какой у нее дизайн?

Источник:  Motor1
