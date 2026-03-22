#
>
Глава Ferrari раскрыл истинные причины внедрения сенсоров вместо кнопок в машинах

Сенсорные экраны появятся в интерьерах Ferrari ради экономии

Генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья признался, что широкое использование сенсорных панелей в новом электрическом суперкаре Luce продиктовано не только технологическими трендами, но и стремлением сократить издержки. По его словам, производство качественных физических кнопок обходится значительно дороже – цифровые решения примерно на 50% дешевле в массовом выпуске.

Напомним, в феврале Ferrari представила Luce – первый полностью электрический GT мощностью более 1000 л. с. Дизайн интерьера разрабатывался при участии известного промышленного дизайнера Джони Айва, бывшего главы дизайн-подразделения Apple. Интерьер отличается минимализмом и обилием экранов.

Винья пояснил, что кнопки требуют сложной оснастки и точной механики, тогда как сенсорные панели проще адаптировать к конвейеру, что даёт преимущество при работе с поставщиками. При этом он подчеркнул, что Ferrari не намерена полностью отказываться от физических элементов управления – клиенты бренда ценят тактильные ощущения. В модели Luce механические тумблеры уже соседствуют с экранами, и в будущем компания продолжит искать баланс между цифрой и традиционной эргономикой.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Хотя переход на сенсорные интерфейсы сегодня характерен для многих премиальных брендов, Ferrari делает это с оглядкой на свои традиции, обещая сохранить интерактивность, но без излишнего упрощения.

Глава Ferrari раскрыл истинные причины внедрения сенсоров вместо кнопок в машинах

Ранее «За рулем» сообщал, что «Москвич» готовит бизнес-седан «на замену Toyota Camry».

Источник:  https://auto.mail.ru/article/120180-sensornyie-ekranyi-poyavyatsya-v-intererah-ferrari-radi-ekonomii/
Ушакова Ирина
Фото:GoodFon | Ferrari
22.03.2026 
Фото:GoodFon | Ferrari
