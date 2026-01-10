Продается одна из самых дорогих машин в мире — вы оферрареете от цены

Цена единственной белой Ferrari 250 GTO на аукционе может превысить 50 млн долларов

Дорогой автомобиль — это сколько? Какую сумму вы не представили бы, если вы имеете дело c винтажными Ferrari, скорее всего, вашей фантазии недостаточно.

Но этот автомобиль уникален не только по меркам Ferrari — он таков даже внутри своей модели. Ибо это не просто гоночный Ferrari 250 GTO из 1960-х, коих было сделано всего 36 единиц. Перед вами – одна из восьми 250 GTO, имеющих правое расположение руля, и единственная – в белом заводском окрасе! Плюс к этому, у нее богатая и тщательно задокументированная история участия в гонках той самой легендарной поры. Теперь готовы представить, сколько она стоит?

Подождите, сюда еще нужно прибавить обширную коллекцию оригинальных запчастей, включающую полностью комплектный V12, запасные колеса, элементы тормозной системы и многое другое.

История такая: в начале 1960-х новенький 250 GTO купил владелец британской гоночной команды Джон Кумбс, после чего за его рулем гонялись Джек Сирс, Грэм Хилл и Ричи Гинтер. В 1962 и 1963 годах машина приезжала на вторые места в гонке RAC Tourist Trophy в Гудвуде, а в 1963 – выиграла гонку Guards Trophy в Брэндс-Хэтче. Она участвовала в соревнованиях большую часть 1964-го, после чего, сменив двух владельцев, в 1970-м попала к Джеку Сирсу.

Тот владел ей до 1999 года, после чего белая 250 GTO оказалась в коллекции Джона Ширли, бывшего президента и главного операционного директора Microsoft.

Сейчас машина оснащена 3-литровым двигателем Colombo V12, воссозданным подразделением Ferrari Classiche в рамках реставрации автомобиля. Автомобиль сохранил оригинальную 5-ступенчатую МКП, а также сдвоенные карбюраторы Weber, дисковые тормоза всех колес и выхлоп Marelli с парой двойных патрубков.

Ну что ж, давайте к цифрам – хоть вы и видели их в заголовке, а все равно как-то не верится, правда? Но да, по прогнозам, на январском аукционе Mecum Auctions машина уйдет за сумму... не менее 50 миллионов долларов!

К слову, в 2016 году синий Ferrari 250 GTO был продан за 56 млн долларов (в том же году еще один, серый, был оценен ровно в «полтос»), в 2023-м красный ушел за без малого 52 млн долларов... А самый дорогой на данный момент 250 GTO сменил владельца в 2018 году – тогда это обошлось в 70 млн долларов.

