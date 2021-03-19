Как едут 50 млн долларов: прогулка на уникальном Ferrari 250 GTO (видео)

Возможно, это самый дорогой автомобиль в мире на данный момент. И один из самых красивых.

Материалы по теме Ferrari делает не только машины. Продается их гидроплан!

Во Вселенной найдется совсем немного автомобилей, рядом с которыми Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse будет выглядеть бледно. Но в течение 8 минут 10 секунд видео от ютубера TheTFFJ этот гиперкар — всего лишь сопровождающий автомобиль. А в кадре Ferrari 250 GTO — второй фактически построенный и первый, участвовавший в гонках.

В качестве подтверждения подлинности автомобиля ресурс Motor1 приводит номер шасси машины (№ 3387), который можно отследить по электронным каталогам, а также ссылается на посвященный этому автомобилю недавний инстаграм-пост Джо Макари, известного ценителя, коллекционера и реставратора Ferrari. В 2016 году эта машина оценивалась в 50 млн долларов.

Видео особо ценно тем, что в нем нет ни единого слова — весь тайминг занят динамикой и статикой великолепного автомобиля, а также бесподобным хриплым ревом его V12... Модель Ferrari 250 GTO относится к классу гран-туризмо, такие машины выпускались с 1962 по 1964 годы и стоили 18 000 долларов. Но просто так купить автомобиль было нельзя: покупателя должен был одобрить лично Энцо Феррари.

Что и говорить, клиенты Ferrari — особенные люди: Джону Клауэру, например, уже 80 лет, а он все еще водит любимый F40.

Видео: YouTube/TheTFFJ