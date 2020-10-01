Водитель недели: в 80 лет за рулем Ferrari

Спорткар подпитывает джентльмена положительными эмоциями.

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Этому мужчине 80 лет, и он ездит на своем автомобиле практически каждый день — даже в дождь и слякоть. Его машина — не переднеприводный пенсионерский хэтчбек, а один из величайших суперкаров всех времен. Это поразительный красный Ferrari F40, который Джон Клауэр до сих пор любит водить.

Когда эти 472 «лошадки» включаются в работу, на лице водителя появляется широкая улыбка. Но Джон гораздо больше, чем просто водитель F40. Он фанат Ferrari — в прошлом у него было 15 или 16 машин этой марки. В молодости он участвовал в полупрофессиональных гонках и в машинах толк знает. С 2012 года Джон является членом клуба суперкаров.

Совсем недавно, как он объясняет в видео, он перешел на Lamborghini, а его сын даже владеет Murcielago SV. Джон, кажется, больше любит Aventador, но не особенно доволен его размерами — «он слишком большой и широкий». У них с сыном на двоих целый парк суперкаров, и он сожалеет, что ездят на них реже, чем они того заслуживают. А в целом это богатый и позитивный человек, которому есть что вспомнить в жизни. В общем, если у вас есть суперкар, выходите из дома каждый день и садитесь за руль. И ни о чем не жалейте.

И даже если у вас нет суперкара, все равно ни о чем не жалейте и получайте удовольствие.

Справка

Ferrari F40 — среднемоторный двухдверный заднеприводный суперкар с кузовом типа берлинетта. Автомобиль выпускали с 1987 по 1992 годы. Автомобиль основан на шасси GTO Evoluzione, всего было произведено 1315 таких машин.

А этот «парень» почувствовал жажду скорости в 78 лет… и купил McLaren 720S Spider.

Фото: motor1.com

Видео: YouTube