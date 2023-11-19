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Самый дорогой в мире автомобиль продали на аукционе

Ferrari 250 GTO был продан на открытом аукционе за 51 705 000 долларов

Этот уникальный автомобиль, выпущенный в 1962 году, стал самым дорогим автомобилем, когда-либо проданным на открытых торгах. Интересно отметить, что этот конкретный автомобиль был специально подготовлен на заводе для участия в гонках на выносливость, включая знаменитую гонку «Ле-Ман».

Ferrari 250 GTO
Ferrari 250 GTO

Для обеспечения высокой производительности и надежности на гонке, ходовая часть Ferrari 250 GTO была модифицирована, внешность автомобиля была немного изменена, а стандартный трёхлитровый мотор был заменен на более мощный V12 объемом 4 литра, взятый из модели Superamerica.

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Впервые этот автомобиль был представлен на гонке «1000 километров Нюрбургринга», где он стал единственным 250 GTO в составе заводской команды в том сезоне. Пилоты Ferrari смогли победить в своём классе и занять второе место в общем зачёте.

Стоит отметить, что на закрытых аукционах такие машины стоят гораздо больше. Абсолютный рекорд по цене продажи автомобиля на аукционе принадлежит Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut, который был продан на закрытом аукционе за ошеломляющие 135 миллионов евро.

Источник, фото: RM Sotheby`s

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За РулемЛежнин Роман
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