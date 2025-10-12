Первый в истории электрический Ferrari — каким он будет?

Ferrari опубликовала характеристики своего электрического суперкара Elettrica

Ferrari полным ходом идет в так называемые «новые источники энергии» – как известно, наряду с гибридной Testarossa у них будет полностью электрическая Elettrica.

Правда, 9 октября не стало, как планировали, датой презентации готового концепта – вместо него ребята из Маранелло опубликовали фотографии шасси с интегрированным блоком аккумуляторов. Их емкость в 120 кВтч должна обеспечить запас хода на 530 км. Особенности показанной платформы – гасящий шумы и вибрации задний подрамник (впервые в истории Ferrari) и активная подвеска, как у Purosangue и F80.

Elettrica полностью разработана и будет производиться собственными силами Ferrari – на новом заводе по выпуску гибридов и «электричек». Звучит круто, но вопросы к электрическому «жеребцу» пока остаются.

Во-первых, в движение Elettrica приводится четырьмя электромоторами с пиковой отдачей 999 л.с., что дает разгон до 100 км/ч за 2,5 секунды, и это медленнее, чем у вышеупомянутого гибрида 849 Testarossa Spider. Во-вторых, заряжать машину можно током мощностью до 350 кВт, тогда как серийные (!) китайские Han L EV и Tang L EV уже способны потреблять ток до 1000 кВт.

В-третьих, это будет самая тяжелая Ferrari из когда-либо созданных – 2,3 тонны. И в-четвертых, будет «уникальная система озвучки»: в Ferrari милостиво решили не имитировать ДВС, а внедрить на инвертор некий датчик, улавливающий механические колебания, которые и сформируют «голос автомобиля»... Ферраристам в очередной раз есть от чего впасть в прострацию, но все очень равно интересно, что из всего этого получится.