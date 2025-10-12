Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Первый в истории электрический Ferrari — каким он будет?

Ferrari опубликовала характеристики своего электрического суперкара Elettrica

Ferrari полным ходом идет в так называемые «новые источники энергии» – как известно, наряду с гибридной Testarossa у них будет полностью электрическая Elettrica.

Рекомендуем
За какими двигателями будущее? Вы удивитесь!

Правда, 9 октября не стало, как планировали, датой презентации готового концепта – вместо него ребята из Маранелло опубликовали фотографии шасси с интегрированным блоком аккумуляторов. Их емкость в 120 кВтч должна обеспечить запас хода на 530 км. Особенности показанной платформы – гасящий шумы и вибрации задний подрамник (впервые в истории Ferrari) и активная подвеска, как у Purosangue и F80.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Elettrica полностью разработана и будет производиться собственными силами Ferrari – на новом заводе по выпуску гибридов и «электричек». Звучит круто, но вопросы к электрическому «жеребцу» пока остаются.

Во-первых, в движение Elettrica приводится четырьмя электромоторами с пиковой отдачей 999 л.с., что дает разгон до 100 км/ч за 2,5 секунды, и это медленнее, чем у вышеупомянутого гибрида 849 Testarossa Spider. Во-вторых, заряжать машину можно током мощностью до 350 кВт, тогда как серийные (!) китайские Han L EV и Tang L EV уже способны потреблять ток до 1000 кВт.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

В-третьих, это будет самая тяжелая Ferrari из когда-либо созданных – 2,3 тонны. И в-четвертых, будет «уникальная система озвучки»: в Ferrari милостиво решили не имитировать ДВС, а внедрить на инвертор некий датчик, улавливающий механические колебания, которые и сформируют «голос автомобиля»... Ферраристам в очередной раз есть от чего впасть в прострацию, но все очень равно интересно, что из всего этого получится.

Источник:  Сотый, до полного!
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 372
12.10.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0