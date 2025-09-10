#
Ferrari возродила легендарное имя для мощного гибридного суперкара

Ferrari представила гибридный суперкар 849 Testarossa Spider мощностью 1050 л.с.

Компания Ferrari анонсировала свой новейший гибридный суперкар с открытым верхом – Ferrari 849 Testarossa Spider.

Этот автомобиль сочетает в себе традиционные элементы и инновации, демонстрируя впечатляющую динамику и свежий взгляд на классические автомобили.

Ferrari 849 Testarossa Spider представляет собой суперкар со складной жесткой крышей и хорошей аэродинамикой. Он работает на гибридной силовой установке, основанной на обновленном 3,9-литровом V8 с двойным турбонаддувом, который развивает мощность 830 л. с. вместе с тремя электромоторами: двумя спереди и одним сзади.

Ferrari 849 Testarossa Spider
Ferrari 849 Testarossa Spider

Cуммарная мощность гибридной системы достигает 1050 «лошадей». Это делает Ferrari 849 Testarossa Spider одним из наиболее мощных гибридных автомобилей на текущем рынке. Разгон до 100 км/ч занимает менее 2,3 секунды, до 200 км/ч – около 6,5 секунд, а максимальная скорость превышает 330 км/ч. Автомобиль предлагает водителю четыре режима движения, от полностью электрического до максимальной производительности.

На борту установлен литий-ионный аккумулятор мощностью 7,45 кВт·ч, который обеспечивает возможность пробега на электротяге до 25 километров. Другие характеристики, такие как общий запас хода и расход топлива, пока не раскрыты.

Среди других особенностей Ferrari 849 Testarossa Spider можно отметить современную тормозную систему ABS Evo в сочетании с цифровым помощником FIVE, а также легкую подвеску с новыми амортизаторами, а также инконелевые коллекторы, которые гарантируют мощный звук выхлопа.

Ferrari 849 Testarossa Spider
Ferrari 849 Testarossa Spider
Внутреннее оформление включает руль с механическими и сенсорными элементами управления, минималистичный центральный тоннель с металлической решеткой селектора, а также спортивные кресла с хорошей боковой поддержкой.

Источник:  Ferrari
Лежнин Роман
Фото:Ferrari
10.09.2025 
Фото:Ferrari
