Ferrari возродила легендарное имя для мощного гибридного суперкара
Компания Ferrari анонсировала свой новейший гибридный суперкар с открытым верхом – Ferrari 849 Testarossa Spider.
Этот автомобиль сочетает в себе традиционные элементы и инновации, демонстрируя впечатляющую динамику и свежий взгляд на классические автомобили.
Ferrari 849 Testarossa Spider представляет собой суперкар со складной жесткой крышей и хорошей аэродинамикой. Он работает на гибридной силовой установке, основанной на обновленном 3,9-литровом V8 с двойным турбонаддувом, который развивает мощность 830 л. с. вместе с тремя электромоторами: двумя спереди и одним сзади.
Cуммарная мощность гибридной системы достигает 1050 «лошадей». Это делает Ferrari 849 Testarossa Spider одним из наиболее мощных гибридных автомобилей на текущем рынке. Разгон до 100 км/ч занимает менее 2,3 секунды, до 200 км/ч – около 6,5 секунд, а максимальная скорость превышает 330 км/ч. Автомобиль предлагает водителю четыре режима движения, от полностью электрического до максимальной производительности.
На борту установлен литий-ионный аккумулятор мощностью 7,45 кВт·ч, который обеспечивает возможность пробега на электротяге до 25 километров. Другие характеристики, такие как общий запас хода и расход топлива, пока не раскрыты.
Среди других особенностей Ferrari 849 Testarossa Spider можно отметить современную тормозную систему ABS Evo в сочетании с цифровым помощником FIVE, а также легкую подвеску с новыми амортизаторами, а также инконелевые коллекторы, которые гарантируют мощный звук выхлопа.
Внутреннее оформление включает руль с механическими и сенсорными элементами управления, минималистичный центральный тоннель с металлической решеткой селектора, а также спортивные кресла с хорошей боковой поддержкой.
