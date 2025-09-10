Ferrari возродила легендарное имя для мощного гибридного суперкара

Ferrari представила гибридный суперкар 849 Testarossa Spider мощностью 1050 л.с.

Компания Ferrari анонсировала свой новейший гибридный суперкар с открытым верхом – Ferrari 849 Testarossa Spider.

Этот автомобиль сочетает в себе традиционные элементы и инновации, демонстрируя впечатляющую динамику и свежий взгляд на классические автомобили.

Ferrari 849 Testarossa Spider представляет собой суперкар со складной жесткой крышей и хорошей аэродинамикой. Он работает на гибридной силовой установке, основанной на обновленном 3,9-литровом V8 с двойным турбонаддувом, который развивает мощность 830 л. с. вместе с тремя электромоторами: двумя спереди и одним сзади.

Cуммарная мощность гибридной системы достигает 1050 «лошадей». Это делает Ferrari 849 Testarossa Spider одним из наиболее мощных гибридных автомобилей на текущем рынке. Разгон до 100 км/ч занимает менее 2,3 секунды, до 200 км/ч – около 6,5 секунд, а максимальная скорость превышает 330 км/ч. Автомобиль предлагает водителю четыре режима движения, от полностью электрического до максимальной производительности.

На борту установлен литий-ионный аккумулятор мощностью 7,45 кВт·ч, который обеспечивает возможность пробега на электротяге до 25 километров. Другие характеристики, такие как общий запас хода и расход топлива, пока не раскрыты.

Среди других особенностей Ferrari 849 Testarossa Spider можно отметить современную тормозную систему ABS Evo в сочетании с цифровым помощником FIVE, а также легкую подвеску с новыми амортизаторами, а также инконелевые коллекторы, которые гарантируют мощный звук выхлопа.

Внутреннее оформление включает руль с механическими и сенсорными элементами управления, минималистичный центральный тоннель с металлической решеткой селектора, а также спортивные кресла с хорошей боковой поддержкой.