Названа дата премьеры первого электрокара Ferrari

Ferrari представит свой первый электромобиль 9 октября 2025 года

Бренд Ferrari рассчитывает представить первый полностью электрический автомобиль 9 октября 2025 года, рассказал председатель правления компании Джон Элканн.

Он пояснил, что марка планирует разрабатывать все ключевые компоненты электромобиля самостоятельно, построив для этого отдельный цех в городе Маранелло в Италии.

Также бренд представит три разных электрических силовых агрегата для будущего электромобиля.

Осенью 2024 года Ferrari продемонстрировала гибридный суперкар F80 мощностью 1200 л. с., способный разгоняться до «сотни» за 2,15 секунды. Его максимальная скорость составляет 350 км/ч.

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Источник: Reuters