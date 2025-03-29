Автоконцерн предстанет перед судом за сокрытие правды о дефекте, грозящем ДТП
Судебная инстанция американского штата Нью-Джерси рассмотрит коллективный иск от владельцев Ferrari 488 к итальянскому производителю за сокрытие информации о дефектных тормозах.
В исковом заявлении говорится, что из-за этой неполадки автомобиль одного из истцов оказался в пруду.
Также утверждается, что автоконцерн провел отзывную кампанию ненадлежащим образом. По словам одного из истцов, тормозная система Ferrari 488 с пробегом, купленного в 2021 году, менее чем через месяц перестала срабатывать.
Второй истец утверждает, что тормоза его автомобиля вышли из строя прямо на гоночной трассе, в результате владелец врезался в ограждение из покрышек.
В исковом заявлении утверждается, что Ferrari и фирма-производитель тормозов Bosch знали о риске утечки тормозной жидкости, но скрывали это. Когда отзыв все же объявили, производитель в целях экономии не заменил дефектные детали и ограничился мерами, давшими временный эффект. Несмотря на проблемы, Ferrari продолжила реализацию потенциально неисправных суперкаров. Теперь истцы требуют возмещения убытков, компенсаций, а также штрафных санкций, хотя не исключено, что дело закончится мировым соглашением.
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Источник: carbuzz.com