Автоконцерн предстанет перед судом за сокрытие правды о дефекте, грозящем ДТП

На Ferrari подали коллективный иск из-за неисправной тормозной системы суперкара

Судебная инстанция американского штата Нью-Джерси рассмотрит коллективный иск от владельцев Ferrari 488 к итальянскому производителю за сокрытие информации о дефектных тормозах.

В исковом заявлении говорится, что из-за этой неполадки автомобиль одного из истцов оказался в пруду.

Также утверждается, что автоконцерн провел отзывную кампанию ненадлежащим образом. По словам одного из истцов, тормозная система Ferrari 488 с пробегом, купленного в 2021 году, менее чем через месяц перестала срабатывать.

Второй истец утверждает, что тормоза его автомобиля вышли из строя прямо на гоночной трассе, в результате владелец врезался в ограждение из покрышек.

В исковом заявлении утверждается, что Ferrari и фирма-производитель тормозов Bosch знали о риске утечки тормозной жидкости, но скрывали это. Когда отзыв все же объявили, производитель в целях экономии не заменил дефектные детали и ограничился мерами, давшими временный эффект. Несмотря на проблемы, Ferrari продолжила реализацию потенциально неисправных суперкаров. Теперь истцы требуют возмещения убытков, компенсаций, а также штрафных санкций, хотя не исключено, что дело закончится мировым соглашением.

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Источник: carbuzz.com