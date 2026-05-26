Вещи, забытые в поезде, теперь вернут с курьером — новая услуга РЖД

Адресную доставку забытых в поезде вещей запустят в РФ с ноября 2026 года

Россиянам, часто путешествующим на поездах, не придётся больше ломать голову, как забрать оставленные в вагоне вещи. С ноября 2026 года заработает система по их доставке прямо к дверям получателя – и это не бесплатно, зато удобно.

Суть в следующем: если пассажир что-то забыл, он оформляет заявку. Сотрудники РЖД отыскивают пропажу, упаковывают и отправляют курьером. Главное – за услугу возьмут деньги, её стоимость пока не раскрывается. Ожидается, что тариф будет фиксированным в зависимости от расстояния и веса.

Пока нововведение станет доступно только на двух направлениях – между Москвой и Санкт-Петербургом, а также до Нижнего Новгорода. Зато сама процедура обещает быть простой и прозрачной: заявку можно заполнить онлайн, а отслеживать посылку – как обычный заказ в интернет-магазине.

Правда, не все вещи подлежат такой пересылке. Огнестрельное оружие, наркотики, взрывчатка, скоропортящиеся продукты и, разумеется, опасные вещества – их курьер просто не повезёт. Компания уже заявила, что наполнит этот сервис телематикой и GPS-трекингом для полной сохранности.

Между прочим, по статистике железнодорожников, чаще всего пассажиры забывают ключи, зонты, документы (особенно паспорта) и наушники. Наушники – самый популярный предмет, который потом неделями ждёт хозяина в камере хранения. Теперь, судя по всему, эти мелочи станут возвращаться быстрее.