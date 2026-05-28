Как изменятся цены и скидки на машины в июне: ответ дилеров

Эксперт Афонин: Новые автомобили подорожают в июне на 3–8%

Надеяться на серьёзное падение стоимости машин в ближайший месяц не приходится. Такой прогноз дал Николай Иванов, директор по продажам новых авто дилерской сети «Рольф». По его словам, в июне ценники останутся примерно на майском уровне. «Возможны отдельные точечные акции и локальные программы поддержки от дистрибьюторов, но не масштабное снижение цен», – подчеркнул он.

Сергей Целиков, директор агентства « Автостат», тоже не видит причин для пересмотра цен. Он отметил, что для официальных брендов краткосрочные валютные колебания не играют большой роли. Правда, нынешний курс рубля, по его мнению, всё же подстегнёт альтернативный импорт – в июне может стать больше «параллельных» иномарок.

Кстати, этой же логики придерживается независимый эксперт Алексей Тузов. Он уверен: укрепление рубля на стоимости новых авто не скажется, зато ждёт оживления на рынке машин, привезённых вне официальных каналов.

Впрочем, есть и те, кто прогнозирует удорожание.

Артем Зотов, исполнительный директор дилерской сети Favorit Motors, оценивает вероятность роста цен как «высокую». Резких скачков, по его словам, не будет, но и предпосылок для удешевления нет. Он назвал несколько факторов, которые продолжат давить на ценники: сокращение запасов машин прошлых лет, изменения по утильсбору, а также постепенное восстановление спроса на фоне более доступных кредитов и снижения ключевой ставки.

Влияет и сама структура поставок. Зотов подчеркнул, что производители сейчас очень аккуратно подходят к объёмам, так что по ряду популярных моделей предложение уже ограничено. «В результате рынок постепенно возвращается к ситуации, когда отдельные автомобили приходится ждать под заказ», – пояснил он.

Сергей Афонин, замкоммерческого директора ГК «Интерлизинг», тоже ждёт повышения. По его оценке, в массовом сегменте цены могут вырасти на 3-5%, а в премиуме – до 8%. Впрочем, он назвал такую динамику «относительно стабильной» для летнего периода.

Цены не упадут – но скидки будут

Несмотря на все прогнозы, Сергей Целиков считает вторую половину июня удачным временем для покупки. Всё дело в закрытии квартала: дилеры начнут активнее предлагать спецусловия, чтобы выполнить планы. Причём официальный представитель дилерской сети Major (пожелавший остаться неназванным) тоже ждёт новых дисконтных программ в российских шоурумах.

По его словам, тренд на скидки связан с укреплением рубля. «На этом фоне дилеры и производители активнее предлагают скидки, выгодные кредитные программы и дополнительные бонусы за трейд-ин. Поэтому итоговая стоимость во многих случаях может оказаться заметно привлекательнее, чем несколько месяцев назад», – заявил он.

Правда, тут есть нюанс: такие предложения обычно ограничены по времени и действуют лишь на отдельные модели.

Николай Иванов из «Рольфа» в этом плане более сдержан. Он допускает точечные акции, но не верит в масштабное снижение цен даже к концу второго квартала 2026-го. Артем Зотов, в свою очередь, согласен, что скидки сохранятся, но их структура меняется. Если раньше чаще всего просто снижали цену, то теперь акцент смещается на кредитные программы, трейд-ин, бонусы за допоборудование и спецфинусловия. И по мере того, как склады пустеют, а спрос растёт, часть производителей могут постепенно урезать прямые скидки на самые ходовые модели.