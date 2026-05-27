Страховая выплатила автовладельцу почти 14 млн рублей: причины
В России одна страховых компаний возместила владельцу пострадавшего в ДТП внедорожника Toyota Land Cruiser всю страховую сумму в размере 13,7 млн рублей. Основанием для такого решения стало отсутствие возможности ремонта из-за недоступности нужной детали.
Авария привела к повреждению рамы машины, требующей ее замены в соответствии с рекомендациями производителя. Российские склады не имели в наличии требуемой запчасти, а ее доставка оказалась невозможной из-за высокой цены и проблем с логистикой. Ввиду неопределенности сроков поставки страховщик пришел к выводу о неремонтопригодности внедорожника и выплатил страховую сумму в полном объеме.
