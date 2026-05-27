Премия Бренд Года «За рулем» охватит новые номинации

На выставке СТО EXPO «За рулем» представит новые номинации премии Бренд Года

28 мая на выставке СТО EXPO будут представлены новые номинации премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем».

Премия была учреждена ведущим автомобильным издательством России – ИД «За рулем» в 2023 году, и с тех пор проводится ежегодно. Самые популярные марки запчастей, ГСМ, расходников и иных автотоваров здесь определяют потребители – подписчики и читатели «За рулем». За это время премия заслужила репутацию ключевого индикатора доверия потребителей на автомобильном рынке страны, собрав свыше 360 000 голосов наших народных экспертов.

В 2026 году число номинаций увеличено с 7 до 12, чтобы охватить самые значимые сегменты рынка. А активное голосование за лучшие бренды пройдет с 1 июля по 15 ноября 2026 года.

Все подробности можно узнать уже завтра на выставке СТО EXPO.

