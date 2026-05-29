Новый полноприводник российской сборки — пользуется ли он успехом?

В апреле гибридный кроссовер Deepal G318 разошелся в РФ тиражом 130 экземпляров

Эти данные приводит источник, опираясь на статистику компании «Автостат Инфо». Показанная цифра – немало для последовательного гибрида с ценой 5,65-6,0 млн рублей. Для сравнения: чисто бензиновых Uni-K (от того же Changan) за 4 млн рублей в тот же месяц продали всего 105 штук... Напомним, суммарная мощность силовой Deepal G318 установки составляет 439 л.с., однако транспортный налог считается менее чем с 200 л.с.

Еще один важный момент: Deepal G318 прямо со старта продаж собирают в России, на заводе «Автотор».