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С этой проблемой могут столкнуться владельцы десятилетнего автомобиля

Эксперт Попов: У 10-летней машины может не работать подушка безопасности

Старые автомобили таят в себе неприятный сюрприз: системы пассивной безопасности, в том числе подушки, могут попросту не выстрелить в критический момент. Речь идёт не просто о возрасте машины, а о возрасте её компонентов, отмечает автоэксперт Дмитрий Попов.

«Система устроена так, что в момент аварии взрывается пиропатрон, и облако газа раскрывает подушку безопасности. Понятно, что срок годности у взрывчатого вещества, которое находится в пиропатроне, не бесконечен», – поделился он.

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По его словам, у разных производителей могут быть разные сроки годности. «Но я думаю, что за бортом 10 лет ожидать, что подушки безопасности сработают, – не приходится. Однако есть процедуры их переукладки. Это не очень дешёвое удовольствие, но это делается, и пиропатрон можно перезаряжать», – подытожил он.

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Источник:  RT
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