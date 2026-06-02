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5 метров, зарядка за 15 минут: новый гибридный кроссовер уже в продаже

В России начались продажи нового кроссовера GAC S9

Компания GAC открыла предзаказы на новый флагманский гибридный кроссовер S9. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой последовательного типа. Одна из главных фишек новинки – запас хода почти 1020 километров по циклу NEDC, что делает её интересным вариантом для дальних поездок.

Внешность автомобиля решена в строгом, но стильном ключе: прямые линии кузова гармонируют с крупными 21-дюймовыми колёсами. Интерьер, по заявлению представителей бренда, отделан кожей Nappa и натуральными деревянными вставками.

Покупателям предложат несколько вариантов окраски – от классических белого, чёрного и серебристого до синего, серого и эффектного двухцветного решения. Правда, пока неизвестно, все ли цвета доберутся до нашего рынка.

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Под капотом будущей новинки, судя по предварительным данным, окажется пара электромоторов. Их суммарная мощность достигает 340 лошадиных сил: один агрегат устанавливается спереди, второй – на задней оси.

Подробности о комплектациях, ценах и точной дате старта продаж обещают раскрыть чуть позже. Следим за обновлениями.

GAC S9
GAC S9

Ранее «За рулем» сообщал о том, что «Яндекс» объявил о запуске XPeng G6 и G9 в своём сервисе такси в 2026 году.

Источник:  Российская газета
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