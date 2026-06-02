5 метров, зарядка за 15 минут: новый гибридный кроссовер уже в продаже

В России начались продажи нового кроссовера GAC S9

Компания GAC открыла предзаказы на новый флагманский гибридный кроссовер S9. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой последовательного типа. Одна из главных фишек новинки – запас хода почти 1020 километров по циклу NEDC, что делает её интересным вариантом для дальних поездок.

Внешность автомобиля решена в строгом, но стильном ключе: прямые линии кузова гармонируют с крупными 21-дюймовыми колёсами. Интерьер, по заявлению представителей бренда, отделан кожей Nappa и натуральными деревянными вставками.

Покупателям предложат несколько вариантов окраски – от классических белого, чёрного и серебристого до синего, серого и эффектного двухцветного решения. Правда, пока неизвестно, все ли цвета доберутся до нашего рынка.

Под капотом будущей новинки, судя по предварительным данным, окажется пара электромоторов. Их суммарная мощность достигает 340 лошадиных сил: один агрегат устанавливается спереди, второй – на задней оси.

Подробности о комплектациях, ценах и точной дате старта продаж обещают раскрыть чуть позже. Следим за обновлениями.

GAC S9

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