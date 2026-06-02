В России сертифицировали два новых крутых кроссовера: подробности

«Яндекс» объявил о запуске XPeng G6 и G9 в своём сервисе такси в 2026 году

«Яндекс» сообщил о планах начать эксплуатацию сразу двух моделей китайского бренда XPeng в своём такси. Речь идёт о полностью электрических кроссоверах G6 и G9.

Правда, пока без точных сроков. В компании уточнили, что электромобили выйдут на линию в рамках пилотного проекта, а не массово. Зато это не просто новые машины – обе модели отличаются продвинутыми системами автопилота и «умной» подвеской. XPeng G6, кстати, позиционируется как прямой конкурент Tesla Model Y.

XPeng G9

На деле это не первый случай, когда IT-гигант расширяет автопарк за счёт китайских новинок. Ранее в такси «Яндекса» уже тестировали премиальный Hongqi E-HS9 и довольно популярный Evolute i-PRO. Однако XPeng – бренд с более агрессивным фокусом на технологии, и это может изменить представление о сервисе.

Что интересно, обе модели – чистые электрокары. G6 – среднеразмерный кроссовер с запасом хода до 580 км по циклу NEDC. G9 – модель классом выше и крупнее, её ориентировочный пробег на одной зарядке доходит до 700 км. С учётом московских пробок и климата это серьёзная заявка.

XPeng G6

В общем-то, для водителей это тоже новый опыт. Электрические платформы XPeng с быстрой зарядкой позволяют минимизировать простои, хотя инфраструктура остаётся узким местом. Но на старте пилота машины, скорее всего, будут работать в районах с плотной сетью «быстрых» зарядных станций.

Кстати, XPeng – один из немногих китайских стартапов, который делает ставку на автопилот как на ключевое преимущество. Система XNGP (Xpeng Navigation Guided Pilot) способна работать в городе, на трассе и при парковке. По слухам, в «Яндексе» рассматривают интеграцию этих технологий с собственной платформой управления поездками.

Пока неизвестно, сколько именно машин выйдет на линию и в каких городах запустят пилот. Но факт остаётся фактом: ассортимент такси в России постепенно смещается в сторону технологичных электромобилей. И «Яндекс» явно хочет быть в этом первым.

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