Владельцам этих машин запретят парковаться, как раньше

МЧС вводит новые правила парковки электромобилей и подзаряжаемых гибридов

В местах парковки электромобилей и подзаряжаемых гибридов ужесточают правила пожарной безопасности.

Причем если раньше ограничения касались мест с зарядными станциями, то с 1 июня 2026 запрещено оставлять «электричку» даже на простой парковке, если она не оборудована средствами безопасности. А именно: огнестойкими перегородками, отделяющими «электро-зону» от остальной площади паркинга, противопожарными шторами и воротами, системами тушения типа спринклер. Кроме того, стоящих в таких зонах машин не должно быть более 10 штук.

За нарушение правил предусмотрены штрафы: физлица – до 50 тысяч рублей, должностные – до 100 тысяч рублей, юрлица – до 2 млн рублей. Но есть важная оговорка: новые правила вводятся лишь для проектируемых объектов или же тех, что находятся на капремонте, реконструкции или смене функционального значения. Однако бдительность владельцам электрокаров и плагин-гибридов точно не повредит.