Чем опасен тяжелый багаж в путешествии на машине

Эксперт Ерицян: из-за перегруза страдают подвеска, тормозная система и шины авто

Исполнительный директор управления по работе с партнерами СберЛизинга Ашот Ерицян предупредил, что неправильная подготовка автомобиля к дальней поездке – прямой путь к дорогому ремонту прямо в пути.

«Если сэкономить время на плановом техобслуживании, скрытые неисправности рискуют дать о себе знать в самый неподходящий момент. На трассе нагрузка на все узлы гораздо выше, и агрегаты могут отказать в любой момент. К тому же, чинить машину в чистом поле обычно выходит куда дороже, чем просто заехать в сервис до выезда», – объяснил специалист.

По его словам, перегруженный багажник сильно влияет на поведение машины. Страдают подвеска, тормозная система и шины. «Это сказывается на управляемости – тормозной путь становится длиннее, а детали изнашиваются гораздо быстрее. Даже вполне исправные механизмы, работая на пределе, быстрее выходят из строя», – добавил Ерицян.

Многие водители перед дальней дорогой лишь мельком осматривают авто, не проводя нормальной диагностики. А вот по мнению эксперта, проверить ключевые системы нужно обязательно – это снижает риск неожиданностей.

Ерицян посоветовал россиянам не превышать разрешенную нагрузку, заранее продумать маршрут и всегда держать в машине набор для экстренных ситуаций. Комплексная подготовка, как он считает, позволяет минимизировать риск поломок и уберечь бюджет от неожиданных трат в поездке.