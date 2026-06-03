Эти проблемы автомобиля возникают из-за неправильного схода-развала

Эксперт Плетнев рассказал о последствиях неправильной регулировки колес авто

Многие водители недооценивают, насколько сильно на состояние машины влияет элементарная регулировка колес. Сход-развал – процедура, которая кажется рутинной, но ее игнорирование способно создать целый ворох проблем. Оказывается, от точности углов установки колес зависит не только то, как автомобиль держит дорогу, но и то, сколько денег вы тратите на заправке.

Директор по послепродажному обслуживанию ГК «Автодом» Сергей Плетнев объяснил механику процесса. По его словам, когда углы отклоняются от заводских параметров, сопротивление движению резко возрастает. А соотношение между поворотом внутреннего и наружного колеса напрямую диктует управляемость, которая, в свою очередь, критична для безопасности.

«При отклонении углов установки колес от их номинальных значений существенно возрастает сопротивление движению, а изменение соотношения между углами поворота управляемых колес, внутреннего и наружного, напрямую влияет на управляемость автомобиля, которая, в свою очередь, неразрывно связана с безопасностью движения», – цитирует издание специалиста.

Помимо ухудшения поведения на трассе страдают шины – износ становится неравномерным и ускоренным. Но самый незаметный для водителя удар приходится по кошельку: мотор начинает работать с перегрузкой, из-за чего топливо расходуется гораздо быстрее. Человек за рулем может даже не ощущать этой разницы, но заправочный чек все покажет.

Когда и как проверять?

Эксперт рекомендует профилактическую диагностику в сервисе проходить не реже двух раз в год – с наступлением весны и осени. В рамках такой проверки обязательно должны быть замерены углы установки колес, что позволит вовремя обнаружить критические отклонения.

«Их выполнение позволит найти критические отклонения, а последующая регулировка – купировать возможные последствия», – резюмировал Плетнев.

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