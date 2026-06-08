«Автодор» будет предупреждать водителей о рисках на трассах

«Автодор» начнет рассылать СМС и звонить уставшим водителям

Госкомпания «Автодор» готовится внедрить необычный способ борьбы с усталостью за рулем: водителям на платных трассах будут звонить и отправлять СМС, если система заметит опасное поведение на дороге. Подобные меры – часть пилотного проекта, призванного снизить число аварий, связанных с потерей концентрации.

Механизм будет работать так: специальные камеры и датчики анализируют манеру движения автомобиля. Слишком медленное движение, резкие перестроения, виляние из полосы в полосу – всё это классические признаки сонного водителя. Если алгоритм что-то заподозрит, диспетчер получит сигнал и свяжется с автомобилистом напрямую.

По сути, это превентивная мера: лучше предупредить, чем потом разбирать последствия.

Правда, водителям не стоит опасаться, что их завалят звонками. Система срабатывает только в явно нештатных ситуациях, а не при малейшей ошибке. Данные с камер будут обрабатываться в реальном времени – промедление в таких случаях просто недопустимо.

Проект начнут тестировать уже в ближайшее время на нескольких оживлённых участках. В случае успеха технологию могут масштабировать на все платные дороги. Между прочим, аналогичные разработки уже применяются в некоторых странах Европы и Азии, но в России такое внедряют впервые.

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