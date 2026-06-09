Глава Toyota рассказал, почему боится электромобилей и борется за ДВС

Акио Тойода: Доля электромобилей в продажах никогда не превысит отметку в 30%

Председатель совета директоров Toyota Акио Тойода не скрывает: отстаивать интересы бензиновых двигателей все сложнее. На сегодняшний день он ощущает себя в явном меньшинстве среди коллег по индустрии.

В начале 2024-го он уже делал смелое заявление – доля электромобилей в продажах никогда не превысит отметку в 30%. Спустя несколько месяцев добавил: люди не откажутся от машин с ДВС, пока инфраструктура зарядных станций не станет по-настоящему глобальной.

Акио Тойода

В интервью британскому CarWow Тойода пошел еще дальше.

«Все переходят на электромобили, и это меня больше всего пугает. Три-четыре года назад я был единственным, кто говорил СМИ, что люблю запахи, звуки и двигатели и что хочу сохранить рабочие места для поставщиков ДВС. Но мне кажется, что я один такой. Я чувствую себя очень одиноким», – признался он.

Примечательно, что консервативная позиция не мешает японскому гиганту оставаться лидером: Toyota – крупнейший автопроизводитель планеты уже шесть лет подряд. И электрические модели сыграли в этом совсем скромную роль.

Toyota отказываться от ДВС не собирается. Компания развивает суббренд Gazoo Racing (GR) для мощных бензиновых машин и активно работает над новой 2,0-литровой турбо-«четверкой». Этот мотор, как ожидается, появится, в том числе, на возрожденной модели Celica.

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