197 л.с., автомат, полный привод: каким будет кроссовер новой российской марки

Российский автобренд Esteo раскрыл спецификации нового кроссовера MX

В июне начнется прием предзаказов на новый кроссовер Esteo MX, который уже выпускается на заводе холдинга АГР в Санкт-Петербурге. Как сообщила пресс-служба, кроссовер предложат в двух версиях: «Премиум» и «Флагман». Отличаться они будут аудиосистемой, набором опций комфорта в салоне и размером колёсных дисков.

Под капотом Esteo MX – двухлитровая турбированная «четвёрка» мощностью 197 л.с., позволяющая машине разгоняться до 210 км/ч. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. В смешанном цикле кроссовер потребляет 9,2 л топлива на 100 км. Электроника предлагает семь ездовых режимов. В подвеске применены облегчённые алюминиевые рычаги и гидроопоры. Кузов полностью оцинкован снаружи, объём бачка омывателя увеличен до 7 литров, а камера заднего вида оснащена автоматической очисткой.

Передние сиденья Esteo MX имеют электрорегулировки и многозонный массаж. В зависимости от комплектации устанавливается аудиосистема Boya Melody с сабвуфером и 14 или 21 динамиком. Для пассажира предусмотрен отдельный мультимедийный экран с независимым Bluetooth-каналом. Климат-контролем можно управлять физическими кнопками, а шумоизоляцию улучшают двойные боковые стёкла спереди.

Кузов будет доступен в трёх цветах: белый «Аструм», чёрный «Сагиттариус» и серый «Фантом». Интерьер можно заказать в коричневой или чёрной гамме. Колёсные диски – 19 или 20 дюймов в зависимости от версии. Светотехника насчитывает 472 независимых светодиода, общая длина световых линий достигает 3,5 метра.

В конструкции кузова широко использована высокопрочная сталь – её доля составляет 85%. В арсенал ассистентов водителя входят адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе, автоматическое экстренное торможение, помощник при перестроении и другие системы, работающие на основе сонаров, радаров и камер. Также имеется штатная телематика.

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