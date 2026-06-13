Едете в отпуск на машине? Вот без чего в дороге не обойтись

Эксперт Моржаретто рассказал, как подготовить авто к длительному путешествию

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, как подготовить машину к долгой поездке. «Если она регулярно обслуживается, то, в общем, ничего делать не надо. То есть если вы проходили ТО регулярно, как положено по регламенту, то все хорошо. Если вы обслуживаетесь нерегулярно, то надо проверить шины, все системы. Проверить, как машина себя чувствует. Потому что в длинное путешествие в жаркое время отправляться на машине, которая не готова к этому, опасно. Поэтому самое правильное – это регулярно обслуживать автомобиль», – пояснил он

Также Моржаретто отметил, что машина должна быть укомплектована перед длительным путешествием.

«Посмотреть, чтобы всё, что положено, в машине было на месте. Домкрат, запаска, аптечка и так далее. В аптечке плюс к тому, что нужно вам лично, были простейшие средства: жаропонижающие, болеутоляющие, средства от проблем с желудком и от аллергии. Много воды должно быть, естественно, для водителя и всех пассажиров. Ну и снеки какие-то», – рассказал эксперт.

О том, как сэкономить на ремонте ходовой, «За рулем» ранее подробно рассказывал.