Найден простой способ сэкономить на ремонте ходовой приличную сумму
На автомобиле Hyundai Solaris стойки стабилизатора являются расходником. У них изнашивается один из шарниров, который соединяется со штангой стабилизатора, при этом износ второго шарнира минимален.
При замене стоек я их сохраняю и из двух деталей, отрезав болгаркой и сварив, делаю одну стойку с исправными шарнирами.
А. Чернов, Костромская область
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