Найден простой способ сэкономить на ремонте ходовой приличную сумму

Читатель «За рулем» сварил из двух неисправных стоек стабилизатора одну рабочую

На автомобиле Hyundai Solaris стойки стабилизатора являются расходником. У них изнашивается один из шарниров, который соединяется со штангой стабилизатора, при этом износ второго шарнира минимален.

При замене стоек я их сохраняю и из двух деталей, отрезав болгаркой и сварив, делаю одну стойку с исправными шарнирами.

А. Чернов, Костромская область

Рабочая стойка стабилизатора, собранная из двух изношенных.

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